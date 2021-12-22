ВАКС заочно заарештував ексголову правління «ПриватБанку» Дубілета: його підозрюють у розтраті 136 млн грн

Про це заявили у НАБУ.

«Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові «ПриватБанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — ідеться в повідомленні.

Рішення про арешт Олександра Дубілета винесли без його участі, оскільки колишній голова правління «ПриватБанку» понад пів року перебуває в міжнародному розшуку.

Йому інкримінують розтрату коштів «ПриватБанку». Він — один з п’ятьох підозрюваних у цій справі й одразу за двома епізодами: розтраті понад 136 млн грн через «схему» страхових виплат і так званої акредитивної оборудки, через яку «ПриватБанк» втратив $314,9 млн.

Загалом через ці шахрайські «схеми» вивели 8,3 млрд грн.

Як повідомляють у ВАКС, слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.