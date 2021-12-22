ВАКС заочно заарештував ексголову правління «ПриватБанку» Дубілета: його підозрюють у розтраті 136 млн грн

Про це заявили у НАБУ.
«Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові «ПриватБанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — ідеться в повідомленні.
Рішення про арешт Олександра Дубілета винесли без його участі, оскільки колишній голова правління «ПриватБанку» понад пів року перебуває в міжнародному розшуку.
Йому інкримінують розтрату коштів «ПриватБанку». Він — один з п’ятьох підозрюваних у цій справі й одразу за двома епізодами: розтраті понад 136 млн грн через «схему» страхових виплат і так званої акредитивної оборудки, через яку «ПриватБанк» втратив $314,9 млн.
Загалом через ці шахрайські «схеми» вивели 8,3 млрд грн.
Як повідомляють у ВАКС, слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.
- 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку — ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.
Leave a Reply