В Украине растет уровень продаж пуско-зарядных устройств

Спрос на пуско-зарядные устройства начинает стремительно расти ежегодно с приходом холодов. Тенденция обусловлена снижением плотности электролита в аккумуляторах при низкой температуре. Ввиду этого АКБ зимой может перестать функционировать практически в любой момент.

При «отказе» аккумулятора, чтобы завести машину, приходится «прикуривать» от другого авто либо применять пуско-зарядное устройство. Большинство опытных водителей предпочитает последний вариант. Приобретать пуско-зарядные приборы лучше на авторитетных площадках, к примеру, на avtozvuk.ua.





Особенности пуско-зарядных приборов

Такие техсредства делятся на заряжающие и пусковые. Первые включаются в электросеть, служат своеобразным проводником тока от розетки к аккумулятору. Подобные приборы отличаются наличием различных функций, например:

десульфатация, восстановление АКБ с высокой степенью разрядки;

автоматическая и зимняя зарядка;

настройка исходящего напряжения.

Зачастую данные приборы отличаются компактностью. Но быстро решить проблему разрядки АКБ посредством зарядного устройства не выйдет. Придется подождать, пока уровень заряда в батарее восстановится до нужного уровня.

Преимущества пусковых приспособлений

Данные приборы отличаются способностью выдавать кратковременный ток большой силы. Для этого в устройстве предусмотрена небольшая батарея. С помощью этого техсредства машину можно завести за 1-2 минуты.

Что нужно знать о пуско-зарядных приспособлениях

Эти устройства, как можно понять из названия, функционируют в режимах обновления заряда и подачи пускового тока. Некоторые модели отличаются наличием опции ускоренной подзарядки.

Что учитывать при выборе пуско-зарядных приборов

Наиболее существенными параметрами считаются напряжение и сила тока. Последняя характеристика определяется типом транспортного средства, например:

100 А — хватит легковым авто;

150 ампер — подойдет минивенам, кроссоверам;

200 А — применяется для сельхозтехники, малотоннажных грузовиков;

500 ампер — требуется для тягачей, комбайнов.

Напряжение подбирается аналогично:

6 В — хватит мотоциклу;

12 В — подходят микроавтобусам, внедорожникам, легковым машинам;

24 В — применяются для крупной техники.

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