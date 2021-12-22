В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции

Каботегравир Wikimedia Commons

В США одобрили инъекционный препарат для профилактики заражения ВИЧ. Лекарство нужно вводить раз в два месяца, что, по мнению экспертов FDA, сводит к минимуму вероятность того, что человек забудет принять новую дозу. Кроме того, новый препарат на 70-90 процентов эффективнее предотвращает заражение ВИЧ, чем уже существующие таблетки для профилактики.

ВИЧ-инфекция пока остается неизлечимым заболеванием, если не считать несколько случаев избавления от вируса после пересадки костного мозга, а также самопроизвольного излечения двух пациенток. Тем не менее, эти случаи остаются единичными, а остальным людям приходится пожизненно принимать антиретровирусные препараты.

Существуют также и препараты для профилактики ВИЧ-инфекции. Самым распространенный препарат этой группы — Truvada. Он содержит два ингибитора обратной транскриптазы, тенофовир и эмтрицитабин, которые блокируют размножения ВИЧ в организме. Лекарство необходимо принимать каждый день, но некоторые пациенты забывают это делать, что увеличивает риск заражения ВИЧ.

Эту проблему призван решить новый препарат Apretude, который в понедельник одобрило FDA. Лекарство нужно вводить внутривенно: первые две дозы с интервалом в один месяц, а последующие дозы раз в два месяца. По мнению представителей FDA, так сводится к минимуму вероятность того, что человек забудет принять препарат.

В состав этого препарата входит каботегравир — ингибитор интегразы ВИЧ. По данным FDA, его эффективность превышает эффективность Truvada в клинических испытаниях. В первом исследовании участвовали 4566 цисгендерных мужчин и трасгендерных женщин, которым для профилактики ВИЧ давали Truvada или Apretude. У участников, принимавших Apretude риск заразиться оказался на 69 процентов меньше, чем у тех, кто принимал Truvada.

Во втором исследовании, в котором приняли участие 3224 цисгендерных женщины, риск заразиться ВИЧ-инфекцией при приеме Apretude снижался еще больше — на 90 процентов по сравнению с приемом Truvada.

Назначать новый инъекционный препарат можно только после анализа на ВИЧ и только в случае негативного результата. Если Apretude будет принимать ВИЧ-инфицированный человек, то высок риск развития резистентной к лечению инфекции.