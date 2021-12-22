В Израиле заработает система беспилотных устройств, которые реагируют на выстрелы на улицах.

В Израиле представили систему, объединяющую автономные беспилотники с технологией определения местоположения выстрелов. ShotSpotter будут использовать в более чем 120 городах США, Южной Африки и Карибского бассейна. Она использует сеть микрофонов в районе для обнаружения «громких, импульсивных звуков».

При обнаружении такого звука его географическое происхождение можно определить путем анализа миллисекундной разницы во времени, в течение которого он был зафиксирован разными микрофонами — чем ближе микрофон был к оружию, тем раньше он фиксировал звук выстрела. При этом для определения того, действительно ли звук является выстрелом, используется комбинация программного обеспечения ИИ и живого персонала.

В существующей версии системы устройства сразу направляются на место перестрелки, туда же направляется наряд полиции.

Израильский производитель беспилотников Airobotics добавил свои дроны в систему. В новой версии системы полиция по-прежнему будет прибывать на место происшествия, но при этом будет отправлен ближайший беспилотник, специфичный для данной системы. Устройство будет находиться в воздухе в течение нескольких секунд, немедленно направляясь к источнику выстрелов. Анализируя видео с бортовой камеры, полицейские смогут лучше понять происходящую ситуацию.

Каждый беспилотник будет базироваться на крытой док-станции, где его батареи будут заряжаться, когда он не в полете. Роботизированный манипулятор вытащит аккумулятор и заменит его на полностью заряженный, чтобы беспилотник был готов к полету в любой момент. Планируется, что эта услуга будет использоваться в городских районах по всему Израилю.