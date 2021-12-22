В Израиле пожилым и медработникам предложили сделать четвертую прививку от коронавируса

Власти Израиля рекомендовали людям старше 60 лет и медработникам получить четвертую дозу вакцины против коронавируса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль был первой страной в мире, которая предложила своим гражданам третью дозу вакцины.

«И мы также продолжаем быть пионерами в отношении четвертой дозы», — добавил Беннет.

Прививку можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины. Период между получением второй и третьей дозой вакцины сокращен с пяти до трех месяцев.

Ранее в ВОЗ сообщили, что случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в 106 странах мира. В организации отметили, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета. Данные о тяжести заболевания при заражении этим штаммом по-прежнему «ограничены», однако число госпитализаций пациентов с «омикроном» в ЮАР и Великобритании продолжает увеличиваться. При этом среди инфицированных достаточно большой процент ранее переболевших коронавирусом либо начавших вакцинацию, но не успевших ее завершить.