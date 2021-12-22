Украинские военные провели учения с ракетами «Джавелин» на востоке страны

Украинские военные провели боевые учения с использованием американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в зоне, прилегающей к районам, захваченным сепаратистами на востоке страны. Учения, как сообщил в среду украинский телеканал «Дом», были проведены Вооруженными Силами Украины (ВСУ) в связи с обострением напряженности в отношениях с Россией.

Ракетные комплексы «Джавелин» впервые были поставлены в Украину, стремящуюся войти в состав НАТО, в 2018 году. Эти поставки были раскритикованы Москвой.