Ученые объяснили, почему исчезли викинги из Гренландии

Ученые объяснили, почему исчезли викинги из Гренландии — причина в общем похолодании на планете.

Викинги узнали о существовании Гренландии, вероятно, в начале X века. Письменные источники указывают на то, что первое поселение возникло здесь около 985 года (что подтверждено радиоуглеродным анализом) после того, как Эрика Рыжего изгнали из Исландии за убийства. После окончания срока наказания он вернулся и начал убеждать скандинавов переселяться на новые земли. Норвежцы основали ряд поселений вдоль фьордов во времена средневекового климатического оптимума. Археологические раскопки этих территорий показали, что в те времена местные условия были гораздо более благоприятными для ведения сельского хозяйства.

Однако о причинах, по которым викинги покинули эти земли, нет единого мнения. Несколько лет назад ученые выяснили, что в период расцвета в Гренландии проживало порядка трех–пяти тысяч скандинавов, но уже в конце XIII века поселения начали приходить в упадок, а в XV веке исчезли окончательно. Возможно, на поздних этапах оккупации викинги отказались от земледелия и скотоводства и занялись охотой и рыболовством. Вероятными причинами их исчезновения назывались, в частности, рост социальных противоречий и конфликты с гренландскими эскимосами.

Геолог Мариса Борреджине (Marisa Borreggine) из Гарвардского университета представила на конференции Американского геофизического союза AGU Fall Meeting 2021 результаты исследования Гренландского ледяного щита. Ученая отметила, что в XIV–XIX веках Европа и Северная Америка переживали малый ледниковый период. В этих условиях ледяной щит Гренландии, занимающий большую часть острова, был еще больше.

Геолог отметила, что по мере увеличения тяжести ледяного покрова сам остров постепенно проседал. Это делало прибрежные районы более подверженными наводнениям. Кроме того, расширяющийся ледяной щит обладал большим гравитационным притяжением, что естественным образом повышало уровень моря (или океана) у берегов Гренландии. По мнению исследователя, эти два процесса могли привести к частым наводнениям вдоль всей береговой линии, где располагались поселения викингов.

Для проверки своей гипотезы Борреджине вместе с коллегами смоделировала рост ледяного щита и повышения уровня моря на юго-западе Гренландии во время существования поселений скандинавов. Их модели показали, что к 1400 году уровень моря поднялся, затопив примерно 140 квадратных километров пригодной для сельского хозяйства территории, а сами поселения могли оказаться на глубине примерно пяти метров.

Исследователь отметила, что повышение уровня моря, по всей видимости, было не единственной причиной, по которой викинги оставили Гренландию. Возможно, это сопровождалось также изменениями окружающей среды, социальными потрясениями и истощением ресурсов.