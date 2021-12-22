Барбара Брыльска — Надя из «Иронии судьбы» — сломала позвоночник В США одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции » «Райя и последний дракон», «Энканто» и «Аркейн» стали лидерами по количеству номинаций премии «Энни» Ежегодную премию «Энни» вручают авторам анимационных фильмов, сериалов и короткометражек. Номинантов 49-й церемонии объявили 21 декабря, а победителей собираются назвать 22 февраля 2022 года. Лидером по количеству номинаций среди полнометражных мультфильмов стали «Райя и последний дракон» (10 номинаций), «Энканто» (9 номинаций), «Лука» (8 номинаций) и «Митчеллы против машин» (8 номинаций). Все четыре картины вместе со «Зверопоем 2» от студии Illumination претендуют на главный приз за лучший анимационный фильм. Среди мультсериалов лидером стал «Аркейн» (9 номинаций), а следом идёт «Майя и три воина» (7 номинаций).