«Райя и последний дракон», «Энканто» и «Аркейн» стали лидерами по количеству номинаций премии «Энни»

Ежегодную премию «Энни» вручают авторам анимационных фильмов, сериалов и короткометражек. Номинантов 49-й церемонии объявили 21 декабря, а победителей собираются назвать 22 февраля 2022 года.
Лидером по количеству номинаций среди полнометражных мультфильмов стали «Райя и последний дракон» (10 номинаций), «Энканто» (9 номинаций), «Лука» (8 номинаций) и «Митчеллы против машин» (8 номинаций).
Все четыре картины вместе со «Зверопоем 2» от студии Illumination претендуют на главный приз за лучший анимационный фильм.
Среди мультсериалов лидером стал «Аркейн» (9 номинаций), а следом идёт «Майя и три воина» (7 номинаций).
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