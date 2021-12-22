Опубликован постер фильма «Фантастические звери: Тайны Дамблдора»

Ранее появился украинский трейлер третьей части фильма «Фантастические звери» по книгам Джоан Роулинг, а сейчас на странице проекта в Twitter показали постер ленты.

Третья часть получила подзаголовок «Тайны Дамблдора» и выйдет в украинский прокат 14 апреля 2022 года.

В этот раз по заданию Альбуса Дамблдора знатоку магических животных Ньюту Саламандеру придется возглавить команду волшебников, готовых к борьбе с темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом и его последователями.

К своим ролям вернутся Эдди Редмейн (Ньют), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эзра Миллер (Аврелий Дамблдор), Элисон Судол (Куини Голдштейн), Дэн Фоглер (Джейкод Ковальски) и Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн).

Мадс Миккельсен («Ганнибал») заменит Джонни Деппа в роли злодея Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей».

«Фантастические звери» являются приквелами к истории о Гарри Поттере. Первая часть вышла в 2016 году и отлично показала себя в прокате (814 млн долл.). Второй фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в 2018 году собрал значительно меньше — 647 млн долл.

Сценаристкой всех трех картин выступает Джоан Роулинг. К написанию сценария третьей части присоединился Стив Кловз, ранее работавший над «Гарри Поттером». На пост режиссера вернется Дэвид Йейтс.