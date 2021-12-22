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«Омикрон» обнаружен уже в 106 странах

«Омикрон» обнаружен уже в 106 странах и продолжает активно распространяться.

Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в 106 странах мира, сообщает ВОЗ в своем еженедельном отчете.

Организация отмечает, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета. Данные о тяжести заболевания при заражении этим штаммом по-прежнему «ограничены», однако число госпитализаций пациентов с «омикроном» в ЮАР и Великобритании продолжает увеличиваться. При этом среди инфицированных достаточно большой процент ранее переболевших коронавирусом либо начавших вакцинацию, но не успевших ее завершить.

Как подчеркивает ВОЗ, связанные с «омикроном» риски остаются «очень высокими». В частности, растет риск коллапса систем здравоохранения.

22 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости

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