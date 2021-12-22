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«Ой был очень милый» — Дрю Бэрримор поделилась теплым воспоминанием о Киану Ривзе

«Любовь и счастье»: Дрю Бэрримор поделилась теплым воспоминанием о Киану Ривзе

Из года в год Киану Ривз становится все более популярен и все более любим миллионами. Вот и коллега Дрю Бэрримор пригласила его на свое шоу, где вспомнила о своей молодости.

Так, актриса рассказала, что когда ей было 16 лет, к ней подъехал на своем мотоцикле Ривз и предложил прокатиться. Она до сих пор вспоминает это как лучшую поездку в своей жизни.

«Я чувствовала себя так свободно, была абсолютно свободным человеком. Это был тот момент когда меня переполняли любовь к жизни и счастье. Я бережно храню этот момент, ведь чем старше мы становимся, тем тяжелее снова ощутить подобное», — призналась Дрю в своем шоу.

22 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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