«Ой был очень милый» — Дрю Бэрримор поделилась теплым воспоминанием о Киану Ривзе

Из года в год Киану Ривз становится все более популярен и все более любим миллионами. Вот и коллега Дрю Бэрримор пригласила его на свое шоу, где вспомнила о своей молодости.

Так, актриса рассказала, что когда ей было 16 лет, к ней подъехал на своем мотоцикле Ривз и предложил прокатиться. Она до сих пор вспоминает это как лучшую поездку в своей жизни.