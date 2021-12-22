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Обвиненный в каннибализме голливудский актер засветился в новом трейлере

Обвиненный в каннибализме голливудский актер засветился в новом трейлере

Голливудский актер Арми Хаммер, известный широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Социальная сеть» и «Агенты А.Н.К.Л.», уже несколько лет борется за свою репутацию с многочисленными критиками.

Поводом для нападок стали слитые в Сеть переписки звезды, где он в шутку называет себя «стопроцентным каннибалом». Обитатели Twitter, в очередной раз продемонстрировав свои дедуктивные способности, разглядели в этих шутках долю правды.

Позднее последовали обвинения в изнасиловании, и карьера Хаммера покатилась под откос. Вот и в трейлере нового фильма с его участием «Смерть на Ниле» актера старались не показывать крупным планом, сосредоточив все внимание на других звездах. Ранее поговаривали, что опального актера и вовсе заменят компьютерной графикой.

Источник фото: Legion-Media

22 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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