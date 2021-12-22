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Нидерланды потребовали пожизненного заключения для обвиняемых по делу МН17 россиян

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненное заключение для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс МН17. Это российские военные и наемники, которые совершали преступления на территории Украины.

Такую меру наказания требуют для всех четырех обвиняемых — бывшего министра обороны сепаратистской ДНР Игоря Гиркина (более известного как Стрелков), бывшего командира ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Олега Пулатова и бывшего командира подразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко.

22 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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