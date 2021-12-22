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НАТО привела свои силы быстрого реагирования в повышенную готовность из-за России

НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования численностью 40 тыс. военнослужащих из-за стягивания российских войск к границе с Украиной. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как было прежде. Также другие подразделения, включая силы специального назначения и военной логистики, приведены в состояние повышенной готовности.

22 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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