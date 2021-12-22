На картах Google заметили американский секретный бомбардировщик-невидимку

Один из пользователей Reddit обнаружили на Google Картах бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. Он разгоняется до 1010 км/ч, но его все-таки засекли мчащимся по отдаленной части штата Миссури в США, в 40 км к северу от базы ВВС Уайтмен.

Пользователь Hippowned опубликовал снимки на Reddit с подписью: «На картах Google можно увидеть самолеты-невидимки». Самолет предположительно напоминает бомбардировщика-невидимку В-2, который состоял на вооружении ВВС США.

Northrop B-2 Spirit — американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией «Northrop Grumman». Первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой «летающее крыло». Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны (ПВО) и доставки обычного или ядерного оружия.

Его примерная стоимость 737 млн, авторы разработки. В мире существует только 21 такой самолет. Согласно отчетам, часовой полет B-2 Spirit требует 119 часов технического обслуживания. Обнаружить его — уникальное событие.