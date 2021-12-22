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Минус 35 — Ребел Уилсон показала свое новое тело

Ребел Уилсон показала свое новое тело возле новогодней елки в черных легинсах и топе с меховой отделкой

Актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, показала фигуру в облегающем наряде и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 41-летняя знаменитость запечатлена в полный рост возле новогодней елки, у которой лежит множество подарочных коробок. Уилсон снялась в черных легинсах с пайетками, топе с опущенными плечами и меховой отделкой в зоне декольте и туфлях-лодочках на каблуках. Публикация набрала 353 тысячи лайков.

Стройная фигура актрисы удивила фанатов, и они принялись выражать свое восхищение в комментариях под снимком. «Ты выглядишь невероятно! Очень вдохновляет!», «Поздравляю с потерей веса! Ты выглядела отлично и до этого, но сейчас ты приумножила свою красоту», «Черт возьми, какая худенькая! Выглядишь восхитительно!», «Сногсшибательная!» — высказывались они.

22 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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