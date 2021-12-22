Опубликован постер фильма «Фантастические звери: Тайны Дамблдора» «Ой был очень милый» — Дрю Бэрримор поделилась теплым воспоминанием о Киану Ривзе » Ми не можемо вводити санкції проти Росії у сфері газу – прем’єр-міністр Італії Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі під час конференції за підсумками року заявив, що Європейський Союз зараз не має можливостей для запровадження санкцій проти Росії у газовій сфері. Про це повідомляє видання Agenzia Nova. За його словами в Євросоюзу є багато факторів економічного стримування агресії РФ, але санкції, що включають газ не можуть бути прийняті. Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь – ні”, – сказав Драгі. Маріо ДрагіПрем’єр-міністр Італії За його словами ЄС має зараз зберігати статус діалогу з російським президентом Путіним, який нібито заявляє, що “хоче залишатися у стані переговорів”. У переговорах розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі. Маріо ДрагіПрем’єр-міністр Італії