Marvel удивили ребрендингом культового супергероя

Легендарный персонаж Фрэнка Кастла, также известного как Каратель, после своего обновления вызвал споры среди поклонников комиксов Marvel. Дело в том, что легендарное лого с черепом прошло через определенные, весьма спорные метаморфозы.

Претензии к оригинальному лого возникли после того, как в последние годы ввиду популярности персонажа эмблему начали использовать полицейские и члены объединений военнослужащих США.

Один из создателей персонажа отметил, что сам образ мстителя, действующего вне закона и убивающего преступников, — это критика системы правосудия и использование его символа означает полное непонимание силовыми структурами основной идеи комиксов.

Новый череп разительно отличается от предыдущего: была упразднена круглая форма, добавлены рога и подобие клыков. Образ уже начали использовать в новых комиксах серии. Остается дождаться, когда он проникнет в знаменитый сериал, сообщает Yahoo Entertainment.