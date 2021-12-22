LG выпустила первый игровой ноутбук

LG выпустила первый игровой ноутбук в своей линейке компьютеров. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Модель LG UltraGear 17G90Q считается первым ноутбуком для геймеров в линейке бренда. Модель базируется на флагманском процессоре Intel Tiger Lake H 11-го поколения, имеет видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Компьютер также получил до 32 гигабайт оперативной памяти формата DDR4 и SSD-накопитель NVMe емкостью до одного терабайта.

LG UltraGear 17G90Q также вышел с 17-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080 пикселей и частотой обновления до 300 герц и временем отклика в одну миллисекунду. Устройство отличается толщиной корпуса 21,4 миллиметра и весом 2,7 килограмма.

Ноутбук для геймеров имеет RGB-клавиатуру с подсветкой для каждой клавиши, три порта USB-C и два порта USB 3.2, разъемы Ethernet и HDMI. По словам представителей компании, пользователи смогут оптимизировать игровой процесс, настроив различные аспекты, относящиеся к производительности в реальном времени.

Стоимость ноутбука LG не раскрывается. Полноценный анонс девайса должен состояться на январской выставке CES 2022.