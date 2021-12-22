В Украине растет уровень продаж пуско-зарядных устройств » Кремль последние недели готовит большую партию наемников для войны на Донбассе Кремль готовит большую партию наемников для войны на Донбассе. Предположительно в настоящий момент набирают сразу несколько тысяч наемников, которые должны будут воевать под видом местных сепаратистов, однако будут оснащены современным российским оружием и подчиняться напрямую российскому командованию.

Как пишет интернет-издание «Медуза«, подготовка боевиков идет полным ходом в непосредственной близости от границ Украины.

При этом даже непосредственное руководство в учебных лагерях считает эти действия бессмысленным сумасшествием. Воевать со значительно окрепшей профессиональной украинской армией особо никто не горит желанием.

По информации «Медузы», предложение поехать в «оплачиваемую командировку в Украину» с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Идет набор и среди жителей сепаратистских территорий, имеющих боевой опыт (задачи, которые будут поставлены перед этими «отрядами», пока не ясны).

Собеседник «Медузы», сам ищущий наемников в одну из групп, утверждает, что «история начала собираться» еще три месяца назад. Однако большинство опрошенных специалистов получили такие предложения в последние несколько недель.

«Думаю, сейчас самая активная с 2014 года кампания по найму», — говорит собеседник «Медузы» (ссылаясь на свой опыт и разговоры с другими наемниками). При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: «Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются военной силой некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда».