Киану Ривз станет звездой Marvel, но какой — пока не известно.
В 2019 году глава Marvel Studious Кевин Файги радостно сообщал о том, что он провел переговоры с Киану Ривзом. Продюсер предложил актеру работу в одном из фильмов супергеройской киновселенной.
Файги обещал, что очень скоро переговоры продолжатся и они с Ривзом перейдут к конкретике. Актер в беседе с порталом ComicBook признался, что дальнейшие переговоры не задались — их попросту не было.
«Мы еще не сделали этого. Тогда мы встречались, да, он [Кевин Файги] классный, но пока, похоже, у него нет ничего, что можно мне предложить», — рассказал Киану.
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