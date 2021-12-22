Киану Ривз станет звездой Marvel, но какой — пока не известно.

В 2019 году глава Marvel Studious Кевин Файги радостно сообщал о том, что он провел переговоры с Киану Ривзом. Продюсер предложил актеру работу в одном из фильмов супергеройской киновселенной.

Файги обещал, что очень скоро переговоры продолжатся и они с Ривзом перейдут к конкретике. Актер в беседе с порталом ComicBook признался, что дальнейшие переговоры не задались — их попросту не было.