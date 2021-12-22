Израильская технология решит проблему загрязнения от удобрений



Израильская компания Grace Breeding разработала новую технологию, которая решает проблему загрязнения окружающей среды в результате производства и использования удобрений типа мочевины. Разработку оценивают примерно в 45 млрд долларов.

Разработка предлагает альтернативу мочевине – синтетическому азотному удобрению, наиболее распространенному сегодня в мире, – и призвана решить проблему глобальной нехватки мочевины.

Израильская технология позволит сократить выброс углекислого газа в процессе производства мочевины и уменьшит на 50 процентов затраты фермеров на удобрения. Она предназначена для фермеров, выращивающих зерновые – кукурузу и пшеницу.

Grace Breeding в настоящее время испытывает свою технология на пшеничном поле в Северном Негеве. Технология получила название NFT (технология фиксации азота).

Она позволяет производить удобрения только из биологических источников. Эти удобрения могут почти полностью заменить мочевину, используемую фермерами по всему миру, что значительно снизит затраты земледельцев и загрязнение окружающей среды.

Так, вместо 50 килограммов мочевины, которые фермер должен использовать на дунам, он может внести только 2 литра материала, разработанного израильской компанией.

Компания Grace Breeding, созданная израильскими фермерами и агрономами, в настоящее время находится в процессе размещения акций на израильской фондовой бирже.

У Grace Breeding также есть еще одна инновационная технология под названием WDS – расширенная система защиты растений. Она предназначена для фруктов и овощей и является эффективным и экологически чистым заменителем химического спрея, который используют в настоящее время для защиты урожая.

https://detaly.co.il/izrailskaya-tehnologiya-reshit-problemu-zagryazneniya-ot-udobrenij/