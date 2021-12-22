Генри Кавилл опять заявил претензии на роль Бонда

Дэниэл Крэйг в последний раз сыграл Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать». Разумеется, продюсеры будут выпускать продолжение франшизы, а потому им срочно нужен новый колоритный актер.
Поговаривают, что работу собираются предложить Генри Кавиллу, который будет отлично выглядеть в роли спецагента и сердцееда. Сам 38-летний актер в интервью намекнул, что он тоже не против сыграть Бонда.
«Время покажет. Мы не знаем, в каком направлении они хотят вести франшизу о Бонде. Поэтому я люблю говорить, что это в моих планах. Не исключено, что Бонд помолодеет, ему будет где-то 40 лет», — рассказал Кавилл изданию The Sunday Times.
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