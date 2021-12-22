Генри Кавилл опять заявил претензии на роль Бонда

Дэниэл Крэйг в последний раз сыграл Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать». Разумеется, продюсеры будут выпускать продолжение франшизы, а потому им срочно нужен новый колоритный актер.

Поговаривают, что работу собираются предложить Генри Кавиллу, который будет отлично выглядеть в роли спецагента и сердцееда. Сам 38-летний актер в интервью намекнул, что он тоже не против сыграть Бонда.