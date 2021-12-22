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Гарвардский профессор осужден за связи с китайским вузом

Чарльз Либер

Чарльза Либера признали виновным в даче ложных показаний федеральным властям и подаче ложной налоговой декларации

Профессор химии Гарвардского университета был осужден за дачу ложных показаний властям о его связях с китайской государственной образовательной программой и за недекларирование доходов, полученных от китайского университета.

Глава факультета химии и химической биологии Гарвардского университета Чарльз Либер был признан виновным в даче ложных показаний федеральным властям, непредоставлении сведений о зарубежных счетах Налоговой службе США и подаче ложной налоговой декларации.

Либер был арестован в январе 2020 года на кампусе Гарвардского университета.

Его обвинили в том, что он не сообщил о финансовом конфликте интересов, когда получал грантовое финансирование от Национальныех институтов здравоохранения и министерства обороны в размере 15 тысяч долларов.

По данным властей, Либер стал «стратегическим ученым» в Уханьском технологическом университете в 2011 году.

Теперь ему грозит несколько лет тюрьмы и штраф в размере более миллиона долларов.

22 декабря, 2021 | Tags: | Category: США

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