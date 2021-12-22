Депутати облрад Західної України вимагають припинити переслідування Порошенка

Передає «Еспресо.Захід».

У Львівській обласній раді наголошують, що Офіс Генерального прокурора спільно із Державним бюро розслідувань проводять активні переслідування опозиції, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни, тим самим приховується бездіяльність влади.

Депутати вернули увагу, що під командуванням Порошенка новостворена українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу, підписано Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Томос про автокефалію Української Православної Церкви, отримано безвіз та енергетичну незалежність від Росії.

«Перед обличчям загрози російського вторгнення вимагаємо негайно припинити переслідування опозиції, зокрема лідера політичної партії «Європейська Солідарність», п‘ятого Президента України П.Порошенка, стати на захист інтересів української держави шляхом консолідації суспільства. Закликаємо проукраїнські патріотичні сили об’єднати зусилля заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення територіальної цілісності України», – йдеться у зверненні Львівської обласної ради.

Таке ж звернення скерували й депутати Чернівецької обласної ради.

«У час, коли ворог нарощує свою присутність на кордонах України, подібні кроки не можна розцінювати інакше ніж підігрування російському агресору. Усі 108 депутатів місцевих рад від партії «ЄС» вимагають негайно припинити переслідування опозиції», – зазначив заступник голови облради Михайло Павлюк.