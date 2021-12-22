Цены на электроэнергию в Германии и Франции обновили исторические рекорды — Россия объявила энерговойну

Евросоюз на всех парах мчится к сильнейшему в своей истории энергетическому кризису, который сулит европейской экономике дальнейший разгон инфляции и полноценный промышленный спад.Цены на электроэнергию во Франции и Германии обновили исторические рекорды вслед за газовыми котировками, которые во вторник впервые в истории забрались выше 2000 долларов за тысячу кубометров.

Взлетев на 22% за день и 89% с начала декабря, январские фьючерсы на газ закрыли торги на бирже ICE у отметки 2100 долларов после того, как «Газпром» остановил прокачку по трубопроводу «Ямал-Европа», оставляя Германию один на один с наступающим холодом и рекордно низкими запасами в ПХГ.

«Движение цен просто умопомрачительное», — говорит Том Марчек-Мансер, аналитик ICIS. Ажиотаж подогревает близость Рождества, из-за чего трейдеры спешат закрыть позиции, отмечает он.

Впрочем, электороэнергия дорожает даже быстрее газа. В Германии стоимость мегаватт-час взлетела на 30% за день и 114% с начала месяца, до рекордных 428 евро.

Во Франции на рынке на день вперед котировки также превысили 400 евро за мегаватт-час, а по сравнению с началом года стали выше почти в 10 раз.

Ситуацию во Франции усугубляет массовая остановка атомных станций, у которых, несмотря на пиковое потребление, простаивает 25% мощностей.

АЭС Бюже на Востоке страны снизила выработку в 5 раз из-за забастовки рабочих, а на станции Сиво инспекция обнаружила трещины в реакторах, из-за чего национальный оператор EDF предупредил об их «продолжительном отключении».

Германия же вновь столкнулась с безветренной погодой, опустившей выработку ветряных станций в зону годовых минимумов.

Газ на нидерландском хабе TTF снова дорожает из-за низких запасов и напряженности в отношениях с Россией, а с учетом того, что одновременно резко растет стоимость квот на выбросы CО2, Европе грозит полноценный промышленный спад в ближайшие месяцы, говорит Франсиско Бланш, стратег по сырьевым рынкам и деривативам BofA Europe.

Заводам и фабрикам становится не по карману электроэнергия, дорожающая cо скоростью, которой не было даже во время нефтяного шока 1970х. Так, в Германии в ноябре темпы роста цен производителей достигли 19,1% год к году и стали рекордными с 1951 года.

«Европейский энергокризис вряд ли закончится когда-либо в ближайшем будущем», — констатирует Стефан Део, главный стратег Ostrum.

Рынок газа не ждет существенного снижения цен даже летом: фьючерсы на май и июнь стоят дороже 1000 долларов за тысячу кубометров.

Для комфортного прохождения зимнего сезона в европейских газохранилищах, в том числе тех, которые контролируются «Газпромом», не хватает 15-20 млрд кубометров газа, оценивает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.