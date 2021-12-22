Билл Гейтс — конец пандемии в 2022 году

Билл Гейтс — конец пандемии в 2022 году и экономика сразу же будет налаживаться

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс порассуждал в Twitter о новом штамме коронавируса «омикрон» и возможном завершении пандемии.

По его словам, из-за «омикрона» наступила «новая, худшая часть пандемии». Гейтс предположил, что новый штамм «нанесет удар по всем», добавив, что им заразились его близкие друзья, а он сам «отменил большинство своих планов на отпуск».

В то же время, по мнению бизнесмена, поскольку штамм распространяется очень быстро, новая волна должна продлиться меньше трех месяцев. «Эти месяцы могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году», — добавил Гейтс.