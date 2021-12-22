Барбара Брыльска — Надя из «Иронии судьбы» — сломала позвоночник

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади в культовой новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», сломала позвоночник.

Как сообщает PopCornNews , о тяжелой травме стало известно, когда журналисты просили 80-летнюю Брыльску об интервью. Она призналась, что находится «не в форме» и рассказала о переломе позвоночника.

«Молюсь. Не могу встречаться с людьми», — сказала актриса. Она добавила, что ей после такой травмы еще предстоит долгая реабилитация — и физическая, и моральная, и пока она просто не знает, что будет дальше.

При этом Брыльска опровергла слухи о том, что у нее диагностировали рак. Насчет переезда за город она объяснила, что приняла такое решение, поскольку соблюдает самоизоляцию в период пандемии.