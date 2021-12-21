Западные страны, включая нейтральную Швецию, назвали неприемлемыми и невыполнимыми требования Кремля по сокращению НАТО

Западные страны, включая нейтральную Швецию, назвали неприемлемыми и невыполнимыми требования Кремля по сокращению НАТО в границах 1997 года, а также другие требования по «безопасности».

Российские предложения по гарантиям безопасности в Европе кажутся странам НАТО «невыполнимыми». Об этом со ссылкой на источники написала влиятельная газета The Financial Times.

Тем не менее, по ее данным, альянсу придется пойти на переговоры с руководством России.

В свою очередь, как пишет Dagens Nyheter, глава шведского Минобороны Петер Хультквист посчитал, что если США согласятся с «ультиматутом» России к Североатлантическому альянсу, Стокгольму придется менять политику безопасности.

Министр обеспокоен тем, что этом случае учения военных Швеции с соседними государствами и США придется прекратить, «что «совершенно неприемлемо».

«Их цель состоит в том, чтобы создать сферу интересов России, где российская сторона сможет оказывать влияние на страны, находящиеся в непосредственной близости от Швеции. И Швеция от этого сильно пострадает», — признал Хультквист, оценку которого приводит SwedInfo.