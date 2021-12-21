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Вышел официальный трейлер спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Вчера в сети появился официальный трейлер специального эпизода «Гарри Поттера», который получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

Фильм приурочен к 20-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины франшизы о знаменитом волшебнике. В реюнионе снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды легендарной кинофраншизы.

В спецвыпуске актеры поделятся воспоминаниями о съемках фильмов о Гарри Поттере, расскажут, как создавалась знаменитая франшиза.

Писательница Джоан Роулинг, по произведениям которой и снимали картины, к участию в съемках спецэпизода не пригласили. Вероятно, это связано с ее публичными высказываниями о трансгендерных людях, за которые ее обвиняют в трансфобии.

Премьера спецэпизода «Гарри Поттера» состоится 1 января.

Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

21 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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