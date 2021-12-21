В США вынесли приговор еще одному участнику штурма Капитолия

В США суд вынес приговор еще одному участнику штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года в Вашингтоне. Об этом сообщает американский Минюст.

28-летний американец Девлин Томсон получил три года и десять месяцев тюремного заключения за нападение на полицейскую охрану во время беспорядков в здании Конгресса США. Согласно материалам дела, мужчина кричал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, в одного из них кинул флагшток, а у другого отобрал щит.

Ранее племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри обвинила своего дядю в том, что он, скорее всего, был разочарован тем, что штурм Капитолия в январе провалился. По ее словам, экс-президент знал, что вместе со своими ближайшими соратниками несет прямую ответственность за разгоревшиеся в стране беспорядки.