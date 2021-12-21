В России вводится национальный стандарт братских могил на случай войны или эпидемий

Newsru.co.il передает: На сайте российской правовой информации появилось сообщение, что в феврале 2022 года в России вступает в силу национальный стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время. Он определяет порядок обустройства братских могил.

Стандарт касается массовых захоронений людей и животных, погибших в ходе или вследствие военных действий или чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организацией могил поручено заниматься региональным властям, для чего выделяются средства и создаются специальные команды.

Нормативный акт предусматривает три вида захоронений: в земле, кремация с последующим захоронением праха и предание воде. Власти должны заранее оценить объем работ, создать необходимые запасы гробов, мешков, извести, спецодежды и топлива для транспорта.

Стандартная братская могила рассчитана на 100 человек. Она представляет собой ров длиной 20 метров, шириной три метра и глубиной 2,3 метра. Тела предложено укладывать в два слоя, а для рытья и засыпания использовать спецтехнику.

Причина, по которой вводится новый стандарт, не приводится. По мнению экспертов, это может быть вязано как с неблагоприятными прогнозами смертности от коронавирусной инфекции, так и с масштабными военными действиями.