У США підтвердили право України на вступ до НАТО

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що Сполучені Штати Америки й раніше не раз на цьому наголошували і така позиція залишається незмінною.

«Бачення президента Джо Байдена й адміністрації США полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства і союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки», – зауважила Псакі.

Прессекретарка Білого дому наголосила, що Вашингтон підтримує прагнення країн приєднуватися до Альянсу й виконувати конкретні вимоги для членства.

«А щодо відносин НАТО з Україною, то це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників із Альянсу», – додала Псакі.