У Криса Нота сорвалась сделка на $12 млн после обвинений в изнасиловании

Голливудский актер Крис Нот, более известный как Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе», потерял контракт на 12 млн долларов из-за обвинений в изнасиловании. От сотрудничества со звездой отказалась компания по производству алкогольных напитков, которая должна была продавать его именно текилу.

Бернард Рубин, генеральный директор «Entertainment Arts Research, Inc», заявил, что они не желают сотрудничать с человеком, против которого выдвинуты подобные обвинения, передает Daily Star. Отметим, что это не первая компания, которая пожелала прекратить работу с Крисом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

«На данный момент для нас нет смысла продвигать это соглашение в свете выдвинутых обвинений, которые следует воспринимать как можно более серьезно», – говорится в заявлении.

Известно, что прибыль от продажи текилы «Noth’s Ambhar» должна была составлять около $12 млн. Однако сделку расторгли из-за обвинений в физическом и сексуальном насилии.

Также сообщается, что от сотрудничества с Нотом отказалось также актерское агентство «A3 Artists». Это повлекло за собой небывалый ущерб для звезды, ведь теперь карьера 67-летнего артиста оказалась под вопросом.

Кроме этого, жена Криса Тара Уилсон заявила, что возможно не будет праздновать с мужем Рождество, ведь предъявленные обвинения доказывают, что он был неверен своей избраннице, с которой они познакомились 20 лет назад.

Напомним, что после первой серии перезапуска сериала «Секс в большом городе», получившего название «И просто так», на фоне смерти Мистера Бига 40-летняя Зои и 31-летняя Лили признались, что подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитого актера.