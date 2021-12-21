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Росія готує нові кібератаки в Україні – New York Times

Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи та урядових ресурсів України, а Сполучені Штати і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви, повідомляє американське видання New York Times.

У публікації йдеться, що Вашингтон і Лондон таємно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських колег до хакерських атак із боку Росії.

«Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним – і, можливо, надати привід для вторгнення», – вказано в статті.

У 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України.

21 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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