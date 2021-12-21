Путин пообещал военные действия НАТО в случае отказа от гарантий по Украине

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе — их вина», — сказал Путин, имея в виду США.
По словам президента, «так называемая победа в Холодной войне» вызвала состояние эйфории у США и привела к неверной оценке ситуации и неправильным решениям — расширению НАТО, выходу из договора по ПРО и поддержке сепаратизма на Северном Кавказе в 1990х.
«Что хотят, то и делают», — констатировал Путин и продолжил: «Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать».
Проект таких гарантий в пятницу, напомним, опубликовал российский МИД. В черновике соглашения с НАТО, который был передан посетившей Москву замгоссекретаря Карен Карен Донфрид, Москва требует отвести инфраструктуру альянса к границам 1997 года, что де-факто означает вывод войск и техники из восточноевропейских членов блока.
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