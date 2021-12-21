Путин пообещал военные действия НАТО в случае отказа от гарантий по Украине

Россия даст военный ответ Западу, если тот «продолжит линию на агрессивное поведение», заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны во вторник.По его словам, Москва «имеет полное право» обеспечить свою безопасность и суверенитет в связи с угрозой расширения инфраструктуры НАТО, которая в случае появления на Украине сократит подлетное время вражеских ракет к Москве до 7-10 минут.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе — их вина», — сказал Путин, имея в виду США.

По словам президента, «так называемая победа в Холодной войне» вызвала состояние эйфории у США и привела к неверной оценке ситуации и неправильным решениям — расширению НАТО, выходу из договора по ПРО и поддержке сепаратизма на Северном Кавказе в 1990х.

«Что хотят, то и делают», — констатировал Путин и продолжил: «Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать».

Проект таких гарантий в пятницу, напомним, опубликовал российский МИД. В черновике соглашения с НАТО, который был передан посетившей Москву замгоссекретаря Карен Карен Донфрид, Москва требует отвести инфраструктуру альянса к границам 1997 года, что де-факто означает вывод войск и техники из восточноевропейских членов блока.