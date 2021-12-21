Похороны в Москве: кто занимается перевозкой покойников в морг?

Смерть является неизбежностью, и с этим точно ничего не удастся сделать в ближайшее время. Всем живущим на планете придется когда-то умирать, а остающиеся в живых родственники должны заниматься решением всех вопросов, связанных с организацией похорон. И обязательно нужно побеспокоиться относительно доставки тела покойника в морг. Вот только не все знают, кто именно должен заниматься решением данного вопроса.

Кто отправляет покойника в морг?

Перевозка покойника в морг является одним из первых действий при организации похорон. Это важно во многих случаях, потому что дает возможность установить точную причину летального исхода. Особенно если умерший был молодым человеком. Но родственники должны знать, кто занимается вопросом доставки.

1. Медицинская служба, если вызванный врач на месте не сможет разобраться в причине смерти.

2. Полицейские, если они засомневаются, что летальный исход наступил по естественной причине.

3. Родственники умершего, когда им требуется не вскрытие покойника в морге, а другие услуги.

4. Ритуальная служба, если она получила заказ на организацию похорон «под ключ».

Все это родственники умершего должны знать уже в самом начале, когда они звонят врачу и в полицию, чтобы вызвать данных специалистов на место трагедии. Если родственникам понадобятся услуги морга, они могут для этой цели арендовать катафалк.

Что можно заказать в морге?

Иногда можно услышать высказывания, что в морг покойников отправляют только для того, чтобы узнать точную причину смерти. Такое мнение нельзя назвать правильным, потому что там предоставляют и другие услуги:

— хранение в холодильной камере;

— бальзамирование, чтобы сохранить тело;

— косметические услуги;

— омовение и одевание покойника.

Уже полностью готового покойника родственникам отдают для отправки его на панихиду. Заранее они должны предоставить как одежду, так и гроб. Но его необходимо выбирать в зависимости от того, будет это погребение на кладбище или кремация. Также нужно знать, что одни услуги морга бесплатные, а за другие точно приходится платить.

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