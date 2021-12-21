Отец Бритни Спирс требует от дочери больше денег

Чуть больше месяца прошло с того момента, когда Джейми Спирс был официально отстранен от должности опекуна своей дочери Бритни Спирс. Однако он подал новое ходатайство. Отец 40-летней звезды требует, чтобы его дочь продолжала оплачивать услуги его адвоката по делу о прекращении его полномочий.

По его мнению, это в интересах самой же Бритни.

Незамедлительная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быть завершено быстро и рационально, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как желают она и Джейми,

— говорится в судебных документах.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт назвал требование Джейми «позорным».

Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни в качестве опекуна, заплатив своим адвокатам еще миллионы. И все это благодаря работе Бритни и с трудом заработанным ей деньгам. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором отстранен от должности. В сложившихся обстоятельствах его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Бритни давала показания о боли, которую причинил ей отец, и это только усиливает ее. Это не то, что делает отец, который любит свою дочь,

— заявил он.