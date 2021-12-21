Офіс генпрокурора переплутав Порошенка із Зеленським в тексті підозри

У тексті підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку, вказано, що станом на 11 листопада 2021 року лідер “європейської Солідарності” обіймав посаду глави держави.

Про це йдеться у документі, який оприлюднила народна депутатка фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.Згідно з текстом підозри, “3.11.2021 року Президентом України Порошенком П.О., скликано засідання Ради національної безпеки і оборони України, а також надано відповідні вказівки посадовим особам Секретаріату РНБО…”

Слід зауважити, що президент України є головою РНБО і очолює його засідання. Президентська каденція Петра Порошенка завершилася з інавгурацією Володимира Зеленського 20 травня 2019 року.

Станом на 3 листопада 2021 року Петро Порошенко вже понад два роки не був ні головою, ані членом РНБО. Він не міг скликати засідання та надавати вказівок посадовим особам Секретаріату РНБО, оскільки це вже є функцією чинного президента України Володимира Зеленського.