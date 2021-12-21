МВФ заявил, что санкции ограничивают финансовые возможности Беларуси

Западные санкции оказывают давление на экономику Беларуси и ограничивают ее финансовые возможности, заявил Международный валютный фонд, порекомендовав Минску сократить бюджетные расходы для уменьшения валютных заимствований.

В заявлении фонда, распространенном после первых за три года экономических консультаций в рамках статьи IV Соглашения МВФ, указывается, что рост экономики страны в этом году составит около 2 процентов, а инфляция составит около 10 процентов из-за обесценивания национальной валюты и роста мировых цен на сырьевые товары.

«Риски для таких перспектив развития велики и связаны с геополитической напряженностью, возможностью новых волн COVID, влиянием международных санкций и условными обязательствами в государственном секторе. Эти серьезные риски являются вескими доводами в пользу тщательного планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций», – заявили в МВФ.

МВФ заявил, что санкции ограничили возможности финансирования, не оставляя властям иного выбора, кроме значительного сокращения бюджетного дефицита, который в 2021 году оценивается в 3,1 процента от ВВП.

Фонд отметил, что в 2022 году дефицит, вероятно, сократится до 2,1 процента от ВВП, отчасти благодаря завершению строительства атомной АЭС.