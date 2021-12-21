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Мэттью Макконехи впервые за долгое время поделился фото с детьми

Мэттью Макконехи впервые за долгое время поделился фото с детьми

Американский актер Мэттью Макконахи не скрывает детей, но довольно редко появляется с ними на публике, и зря!

Как показывает последний публичный выход звездной семьи, мужчина зря не берет детей на светские мероприятия. Они настолько красивы, что могут стоять в музее.

Мэттью пришел на со своей женой Камилой Алвес и тремя детьми – 13-летним Леви, 11-летней Видой и 8-летним Ливингстоном.

Леви хвастался длинными и вьющимися волосами, одетый в полосатую рубашку и костюм, а дочь актера Вида выбрала розовое платье с цветочным поясом на талии. Самый младший сын все время улыбался.

Этим трогательным семейным кадром Макконехи поделился на своей странице в Instagram, а вот его возлюбленная опубликовала снимок актера с сыновьями, растущими такими же красавчиками.

21 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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