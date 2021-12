Мэтт Ривз признался, кем вдохновлялся во время создания образа Бэтмена

Режиссер нового долгожданного фильма про Темного рыцаря Мэтт Ривз рассказал, что во время создания образа Бэтмена вдохновлялся творчеством американской рок-группы Nirvana. Премьеру ленты ожидаем в 2022 году.

Когда в августе 2020 года появился первый трейлер Бэтмена, он сопровождался удивительным саундтреком – оркестровой версией Something In The Way от Nirvana. Такой выбор песни – не просто случай, за этим стояла гораздо более конкретная причина. Именно ее Ривз слушал, когда писал первый акт фильма.

Это мелодия оказалась ключевой в формировании образа Бэтмена, который, по словам Мета Ривза, частично списан с лидера группы Nirvana.

Когда я пишу, я слушаю музыку, и когда я писал первый акт, я включил Something In The Way Nirvana. Это песня, которая обещает совершенно другой взгляд на фильм на большом экране, – сказал Ривз.

Режиссер дополнил, что на этот раз захотел сделать другого Бэтмена, того, который пережил большую трагедию. Роберт Паттинсон, по мнению Мэтта Ривза, – идеальный актер, в который может совместить нужный микс из трех понятий: уязвимость, отчаяние и силу.

Я подумал, что это отличный микс. У него также есть то, что и у Кобейна. Иногда он выглядит так, как рок-звезда. Однако, он может быть отшельником, – поделился режиссер.

Кроме Роберта Паттинсона звездный состав пополнили:

Колин Фаррелл («Джентльмены», «Фантастические звери и где их искать»),

Зои Кравиц («Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»),

Энди Серкис («Черная пантера»),

Пол Дано («12 лет рабства») и другие.