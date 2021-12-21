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Мэтт Ривз признался, кем вдохновлялся во время создания образа Бэтмена

Мэтт Ривз признался, кем вдохновлялся во время создания образа Бэтмена

Режиссер нового долгожданного фильма про Темного рыцаря Мэтт Ривз рассказал, что во время создания образа Бэтмена вдохновлялся творчеством американской рок-группы Nirvana. Премьеру ленты ожидаем в 2022 году.

Когда в августе 2020 года появился первый трейлер Бэтмена, он сопровождался удивительным саундтреком – оркестровой версией Something In The Way от Nirvana. Такой выбор песни – не просто случай, за этим стояла гораздо более конкретная причина. Именно ее Ривз слушал, когда писал первый акт фильма.

Это мелодия оказалась ключевой в формировании образа Бэтмена, который, по словам Мета Ривза, частично списан с лидера группы Nirvana.

Когда я пишу, я слушаю музыку, и когда я писал первый акт, я включил Something In The Way Nirvana. Это песня, которая обещает совершенно другой взгляд на фильм на большом экране, – сказал Ривз.

Режиссер дополнил, что на этот раз захотел сделать другого Бэтмена, того, который пережил большую трагедию. Роберт Паттинсон, по мнению Мэтта Ривза, – идеальный актер, в который может совместить нужный микс из трех понятий: уязвимость, отчаяние и силу.

Я подумал, что это отличный микс. У него также есть то, что и у Кобейна. Иногда он выглядит так, как рок-звезда. Однако, он может быть отшельником, – поделился режиссер.

Кроме Роберта Паттинсона звездный состав пополнили:

Колин Фаррелл («Джентльмены», «Фантастические звери и где их искать»),
Зои Кравиц («Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»),
Энди Серкис («Черная пантера»),
Пол Дано («12 лет рабства») и другие.

21 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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