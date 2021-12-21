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Меган Маркл готовится стать матерью в третий раз

«Более позитивный вклад в мир»: Меган Маркл готовится стать матерью в третий раз

Недавно подарившая принцу Гарри дочь Лилибет Меган Маркл готовится стать матерью в третий раз. Еще недавно герцогиня Сассекская зарекалась рожать третьего ребенка и даже публично пообещала, что больше не решится на этот шаг. Однако на днях стало известно, что бывшая актриса задумалась о третьем малыше и даже не прочь прибегнуть к процедуре ЭКО.

Приближенные к семье источники рассказали, что все изменилось в тот момент, когда Меган увидела, сколько счастья приносит материнство.

«Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных, информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. Они считают, что это перевешивает экологические риски», — приводит слова знающих людей New Idea.

21 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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