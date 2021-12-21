Кейт Бланшетт получит «французский Оскар»

Голливудская актриса будет удостоена почетной премии «Сезар», которую называют «французским Оскаром», пишет Deadline.

Церемония награждения состоится 25 февраля 2022 в Париже. Отметим, что в арсенале Кейт Бланшетт — две статуэтки «Оскар», три премии британской киноакадемии и венецианский Кубок Вольпи, но «Сезар» американская актриса получит впервые.

Также отметим, что ранее почетный «Сезар» получали Мэрил Стрип, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус… Однако в номинации «лучшая актриса» американка победила лишь единожды. Это была Кристен Стюарт, получившая награду за роль второго плана в драме «Зильс-Мария».