Как устроены металлические стеллажи и какие бывают их разновидности

Перед тем как завозить товары на склад, его необходимо обустроить соответствующими вариантами систем хранения. Современная разновидность таких конструкций — металлические стеллажи, которые характеризуются сборочно-разборным принципом монтажа. Такие установки не только удобны и практичны в эксплуатации, но еще и очень надежны. Они занимают минимум места на складе, а большое разнообразие их вариантов исполнения позволяет выбрать подходящие конструкции в зависимости от специфики деятельности склада.

Конструкция и особенности

Стандартные стеллажи разных видов имеют схожую конструкцию, которая отличается некоторыми элементами, а именно способами размещения грузов. Основу стандартной системы хранения составляют стойки, или опоры. Это вертикальные элементы, на которых держится вся система. Они могут иметь перфорированную поверхность, благодаря чему можно регулировать расстояние между ярусами.

Другими важными конструктивными элементами металлических стеллажей являются балки. Это горизонтальные стальные элементы, которые соединяются со стойками и служат опорой для товаров. Другие детали отличаются в зависимости от вида стеллажа.

Сборочно-разборные конструкции предлагаются в нескольких разновидностях, которые отличаются по типу используемых соединительных элементов. Прежде чем купить стеллаж, важно разобраться в видах изделий. Они бывают:

безболтовыми — в качестве крепежных элементов используются зацепы. Такой метод актуален для современных модульных и унифицированных систем;

болтовыми — соединение составных элементов происходит при помощи резьбовых метизов.

Металл обладает низкой сопротивляемостью к коррозии, поэтому для увеличения срока службы стальных деталей их поверхности обрабатываются цинком и полимерами. Более подробную информацию можно получить на https://forstor.ua/ca-stellazhi/.

Виды стеллажей для обустройства склада

На складах хранится разная продукция, поэтому, в зависимости от ее типа, а также размеров, формы и прочих параметров, следует выбирать подходящие варианты изделий. Они предлагаются в следующем разнообразии:

Полочные. Имеют полки, на которых удобно хранить поштучные товары. Паллетные. Подразделяются на фронтальные, набивные и гравитационные. Предназначены они для товаров, предварительно размещаемых на паллетах и поддонах. Мобильные. Оснащены роликами, которые перемещаются по рельсовым направляющим, что позволяет получить доступ с фронтальной стороны к хранимым товарам. Консольные. Служат для размещения нестандартных изделий, отличающихся большой длиной или плоской формой. Мезонины. Отдельная конструкция, благодаря которой обеспечивается организация дополнительных ярусов в помещении склада.

Чтобы гарантировать целостность товаров и безопасность эксплуатации систем хранения, важно выбирать только надежные, износоустойчивые и высокопрочные стеллажи, которые в Украине предлагает компания Forstor.