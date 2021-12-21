Финляндия запустила новую АЭС впервые за 40 лет

Третий энергоблок атомной электростанции «Олкилуото» введен в действие на Западе Финляндии. Строила его с 2004 года французская компания Areva.

Собственник АЭС — компания Teollisuuden Voima назвала запуск нового реактора «историческим моментом».

Тем не менее он начнет производить электроэнергию только в новом году — подключение энергоблока к сети ожидается к февралю. По планам третий реактор АЭС даст 14% от всей выработки электричества в стране. Еще два реактора «Олкилуото» вырабатывают 16% всей электроэнергии.

Последний раз финны запускали новые реакторы атомной станции 40 лет назад, сообщают журналисты.