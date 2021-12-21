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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2 тысячи


Цена на газ в Европе превысила $2000 за тыс. куб. м, установив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Ранее «Газпром» прекратил поставлять через Белоруссию и Польшу свою продукцию в ФРГ. Как уточняет газотранспортный оператор Gascade, остановилась работа газопровода «Ямал-Европа». Как отмечается, «Газпром», который с пятницы снижал объем транзитных поставок, решил не бронировать мощности для транзита. Топливо также не качают в реверсном направлении.

21 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия

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