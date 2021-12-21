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Белый дом сообщил о контакте Байдена с инфицированным коронавирусом

Взятые у президента тесты дали отрицательные результаты

Президент Джо Байден контактировал с сотрудником, у которого был выявлен COVID-19, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден находился рядом с сотрудником около 30 минут на борту президентского самолета в пятницу, когда он направлялся в Филадельфию из Южной Каролины, отметила Псаки.

Сотрудник был полностью вакцинирован и получил бустерную дозу. Тест, взятый у него в пятницу утром, был отрицательным, но тест, взятый в понедельник, оказался положительным, сообщил Белый дом.

Президент сдал экспресс-тест в воскресенье и ПЦР-тест в понедельник, и оба дали отрицательный результат, говорится в заявлении Псаки. Он сдаст очередной тест в среду, сказала она.

«Поскольку указания Центров по контролю и профилактике заболеваний не требуют, чтобы полностью вакцинированные люди уходили на карантин после контакта с инфицированным, президент будет и дальше придерживаться своего графика», – заявила Псаки.

Служба новостей «Голоса Америки»

21 декабря, 2021 | Tags: | Category: США

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