Актера из «Секса в большом городе» уволили за сексуальное насилие

Актер Криса Нота, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», лишился роли в в телепроекте CBS «Уравнитель». Его уволили после обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет The New York Times.

«Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах «Уравнителя», решение принято незамедлительно», — заявили Universal Television и CBS.

«Уравнитель» — криминальная драма Universal Television и CBS Television Studios. Нот играл в сериале Уильяма Бишопа — бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства. Ее роль исполняет Куинн Латифа.

Сообщается, что Нот появится только в тех сериях, которые были сняты до обвинений в сексуальном насилии. Однако пока неизвестно, заменит его другой артист или сценарий сериала полностью перепишут, чтобы убрать из него персонажа Бишопа.