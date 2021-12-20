Звезду Голливуда Айшварию Рай вызвали на допрос в связи с «панамским досье»

Известную индийскую актрису Айшварию Рай Баччан вызвали на допрос в связи с так называемым панамским досье, в котором содержатся данные об офшорных счетах. Об этом пишет газета The Indian Express.

Известно, что Рай Баччан назначена встреча со следователем Управления правоприменения в Нью-Дели. Официальное обвинение артистке пока не предъявлено. Отмечается также, что на первые два вызова на допрос по этому делу Рай Баччан брала отсрочку.

Как минимум 12 тысяч из 11,5 миллиона документов «панамского досье» касаются граждан Индии. Кроме Айшварии Рай Баччан в списке фигурирует и ее свекор актер Амитабх Баччан. Отмечается, что мужчина также вызван на допрос.

Айшвария Рай Баччан — фотомодель и актриса, победительница конкурса «Мисс мира — 1994». Она прославилась по ролям в таких фильмах, как «Девдас», «Ритмы любви», «Джодха и Акбар», «Робот» и других.

«Панамское досье» было опубликовано весной 2016 года международной группой журналистов-исследователей, изучавших материалы юридической фирмы Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. В документах фигурировали многие главы государств, в том числе королева Великобритании Елизавета II и бывший президент США Дональд Трамп. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.